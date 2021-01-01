Тамбов, , 17:21 — REGNUM В Тамбовской области 1 января подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 17 тыс. 810 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 15 тыс. 982 пациента, в том числе 296 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 188 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.