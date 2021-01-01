Владимир, , 17:15 — REGNUM Во Владимирской области 1 января подтверждено 176 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 18 тыс. 739 носителей вируса. После выздоровления был выписан 16 тыс. 931 пациент, в том числе 172 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 510 человек, девять новых летальных случае подтверждено за последние сутки.