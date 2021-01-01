Москва, , 17:14 — REGNUM Для обеспечения порядка в новогоднюю ночь по всей России было задействовано около 7,5 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии, сообщается 1 января на сайте ведомства.

Отмечается, что специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии совместно с коллегами из других структур провели профилактические осмотры мест и объектов пребывания граждан.

Экипажи вневедомственной охраны несут службу в круглосуточном режиме для оказания помощи населению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Станислав Наумов заявил, что правоохранители не планируют принимать какие-либо дополнительные меры за нарушение перчаточно-масочного режима в период новогодних каникул.

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