Астрахань, , 17:03 — REGNUM В Астраханской области 1 января подтверждено 174 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрирован 19 тыс. 361 положительный тест. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 854 человека.

Выздоровел 12 тыс. 731 пациент с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 389 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,98.