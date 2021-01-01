Париж, , 17:01 — REGNUM Во Франции в 15 наиболее затронутых коронавирусом департаментах расширили комендантский час, заявил официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь.

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Так, начиная со 2 января, комендантский час будет начинаться не с 20:00, а с 18:00 по местному времени.

Среди департаментов, которых коснется данная мера, — Мёрт и Мозель, Сона и Луара, а также Мозель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением вируса SARS-CoV-2, несмотря на обещания правительства, напротив, смягчить ограничения.

В конце декабря специалист по иммунологии Ален Фише, осуществляющий руководство кампанией по вакцинации населения Франции от вируса SARS-CoV-2, объяснил, почему она продвигается, по мнению некоторых экспертов, недостаточно оперативно.

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