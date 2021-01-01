Липецк, , 16:59 — REGNUM В Липецкой области 1 января подтверждено 163 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Всего на территории региона выявлено 16 тыс. 192 положительных теста.

За весь период наблюдения 12 тыс. 378 человек были выписаны после курса лечения, в том числе девять — за последние сутки. 258 человек скончались. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.