Тюмень, , 16:58 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 158 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 января сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 160 случав.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 января коронавирусом заразились 23 523 человека. Выздоровели 22 147 человек, 204 пациентов с COVID-19 скончались (на шесть человек более, чем днём ранее).