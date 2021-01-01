Курск, , 16:51 — REGNUM В Курской области 1 января зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 20 тыс. 980 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 19 тыс. 71 пациент, в том числе 184 — за последние сутки. Скончались 305 человек. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.