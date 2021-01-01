Москва, , 16:49 — REGNUM Заявление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что Россия впервые отправит корабль с космонавтами на облёт Луны в 2028 году, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 1 января в социальной сети Facebook.

«Обещать — не значит жениться», — пишет Юлия К.

Многие пользователи выразили своё беспокойство, что к 2028 году могут опередить другие страны, которые также развивают технологии космических полётов.

«Заодно желательно застолбить Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн, а потом уж и до Урана с Нептуном добраться. А то ведь враги не дремлют, как бы вперёд нас не успели», — пишет Sergei L.

Некоторые комментаторы оказались недовольны тем, что спустя столь долгое время с первых полётов в космос Россия, как правопреемница Советского Союза, не может обеспечить подобный облёт Луны в более короткие сроки.

«Офигеть. Гагарин и Королёв порадовались бы таким грандиозным планам через 70 лет после первых полетов», — написал Михаил О.

Ряд пользователей отметили, что наблюдают негативную тенденцию в деятельности Роскосмоса. Они считают, что планы, обнародованные Рогозиным, могут и не осуществиться.

«Космонавтам новогодние посылки пришлют только в феврале. По какой такой причине?», — задаётся вопросом Елена Т.

Напомним, 31 декабря генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия впервые отправит корабль с космонавтами на облёт Луны в 2028 году.