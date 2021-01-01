Архангельск, , 16:42 — REGNUM В Архангельской области 31 декабря выявлен 341 новый случай COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

По данным штаба, среди новых заболевших — 163 архангелогородца, 86 жителей Северодвинска, 55 жителей Котласского района, 14 жителей Коряжмы, новые случаи выявлены также в Вельском, Приморском, Холмогорском и других районах области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 7071 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский штаб подтвердил гибель от COVID-19 в 529 случаях.