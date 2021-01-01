Мурманск, , 16:27 — REGNUM В Мурманской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 257 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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В областном центре COVID-19 подтвердили у 138 человек, в Печенгском районе — у 37, Кандалакшском — у 31.

По данным штаба, в последний день 2020 года в регионе скончались четыре пациента с COVID-19, общее число жертв коронавируса выросло до 655.

Всего с начала пандемии в Мурманской области коронавирус был выявлен у 36 363 человек.