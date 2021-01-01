Москва, , 16:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 1 января, в Российской Федерации вступают в силу новые правила противопожарного режима, которые в прошлом году вызвали множество споров.

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Напомним, что у общественности возникли опасения, что с введением новых правил граждане просто не смогут разводить на своих земельных участках костры и, например, жарить шашлыки.

Однако все вопросы были устранены — новые правила разрешают и разводить костры на своих участках, и жарить шашлыки, нужно только соблюдать необходимые меры пожарной безопасности.

Согласно новым правилам, любой домовладелец на своих шести сотках (или большем участке) вправе развести огонь, пожарить шашлык, сделать барбекю или любые другие блюда на открытом огне. При этом он не должен пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности.

Открытый огонь следует разводить минимум в 20 метрах от дома или любого другого строения, огонь в мангале — в 10 метрах (в отдельных случаях — 7 метрах). Под рукой всегда нужно иметь первичные средства пожаротушения, к примеру, ведро с водой, в идеале, конечно, огнетушитель.