Ростов-на-Дону, 1 января 2021, 15:39 — REGNUM В Ростовской области новогодняя ночь прошла спокойно. Серьёзных происшествий не допущено, проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении МВД России 1 января.
За общественным порядком на Дону следили сотрудники полиции, представители Росгвардии, частных охранных организаций, общественных формирований и члены народных дружин.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают нести службу в усиленном режиме.
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