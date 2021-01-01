Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM Не стало Героя Социалистического труда, почётного гражданин Ростовской области Юрия Пескова. О кончине многолетнего руководителя завода «Ростсельмаш» сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Его большой трудовой путь неразрывно связан с «Ростсельмашем», с агропромышленным комплексом всей страны. Заслуги Юрия Александровича широко известны. Производство самой массовой машины «Нива», комбайнов семейства «Дон», генеральная реконструкция и оснащение современной техникой завода «Ростсельмаш» проходили под его началом. Огромную роль он сыграл в социальном развитии донской столицы. Тяжёлая утрата. Именно на таких людях держится наша донская земля и вся Россия. Мои искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что летом 2020 года неизвестные напали на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш». При нападении была убита его сестра. Сам 83-летний хозяин дома с травмами был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 80-летней женщины при разбойном нападении. Подозреваемые были задержаны.

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