Тюмень, , 15:22 — REGNUM В Тюмени с 31 декабря по 1 января в приёмные отделения больниц, включая травматологический пункт, обратилось 152 пациента. Об этом сообщает пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

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Большинство пациентов (52%) травмпункта обратились к врачам с травмами, укусами животных (6%) и обморожением (1%). Первым стал пациент, поскользнувшийся на улице.

В приёмное отделение областной клинической больницы поступило 32 обращения с кардиологическими проблемами, ожогами и неврологическими проблемами.

В детское приёмное отделение ОКБ №1 обратилось 10 детей, четверо из них госпитализированы с осложнениями после вирусной инфекции.