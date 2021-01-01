Москва, , 15:13 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 27 039 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 1 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 27 039 новых случаев заражения выявлены во всех 85 регионах России. Из них 15,1% не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 536 человек. Выздороветь за последние 24 часа смогли 25 798 человек.

В Москве наблюдается тенденция к снижению числа суточного прироста выявленных случаев заражения. За прошедшие сутки зафиксировано 5907 новых случаев. Тем не менее это по-прежнему самый большой суточный прирост среди всех регионов России.

На втором месте Санкт-Петербург — 3746 новых случаев заражения. Далее следует Московская область (1568).