Ереван, , 15:32 — REGNUM 329 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили в Армении за минувшие сутки, сообщили 1 января в пресс-службе министерства здравоохранения.

По состоянию на 1 января в республике зарегистрировали 159 738 носителей SARS-CoV-2, 143 355 из которых выздоровели (554 человека за сутки), 2828 — скончались (пять человек за сутки). На текущий момент лечение получают 12 870 инфицированных.

В Армении с начала пандемии провели 595 876 тестов для выявления коронавируса, 1973 из которых пришлись на минувшие сутки.

В республике в прошедшие сутки зарегистрировали еще один случай смерти пациента, переболевшего коронавирусом, но умершего по причине другого заболевания. В Армении зарегистрировали 685 подобных летальных исхода.

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Напомним, в предыдущие сутки в Армении выявили 531 случай заражения коронавирусной инфекцией.