Хельсинки, , 15:48 — REGNUM В настоящее время Финляндия выделяется среди стран Северной Европы с точки зрения стратегии вакцинации населения от COVID-19. Вместо того, чтобы отдать приоритет пожилым гражданам, власти приняли решение о первоочередной иммунизации медперсонала, оказывающего неотложную помощь в реанимационных отделениях. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Наша стратегическая программа преследует несколько целей. Одна из них — избежать летальных случаев и тяжелого протекания заболевания. Однако это также рассчитано на обеспечения возможностей оказания медицинских услуг», — объяснила главный врач Департамента здравоохранения Финляндии (THL) Ханна Нохинек.

По ее словам, ковид-вакцина для граждан старше 80 лет будет предложена во второй половине января.

«Именно поэтому сейчас мы в первую очередь вакцинируем персонал реанимационных отделений, отделений неотложной помощи и тех, кто ухаживает за пациентами с коронавирусом. Их очень сложно заменить. Если онизаболеют COVID-19, это будет иметь катастрофические последствия для здравоохранения, что обернется многими смертями», — добавила Нохинек.

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