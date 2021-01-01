Вашингтон, , 14:58 — REGNUM В США за минувшие сутки было выявлено более 227 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 1 января, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет в Соединенных Штатах федеральную статистику по коронавирусу.

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Сообщается, что за прошедшие 24 часа медики в США зарегистрировали 227 315 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения в США с момента начала пандемии приблизилось к 20 миллионам — 19,9 млн случаев на сегодняшний день.

С начала пандемии в США от COVID-19 скончались 345 тысяч человек. Это больше, чем боевые потери США во Второй мировой войне.