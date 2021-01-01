Стокгольм, , 14:59 — REGNUM Согласно опросу Aftonbladet/Demoskop, лучшим министром Швеции был признан министр обороны Петер Хультквист. Как подчеркнула журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин, комментируя данные опроса, в целом рейтинг министров правительства Швеции «оставляет желать лучшего».

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Вот уже несколько десятилетий редакция Aftonbladet просит граждан Швеции оценить работу министров в уходящем году. Можно констатировать, указывает Меллин, что шведские избиратели не особенно впечатлены достижениями правительства в 2020 году. И настроение электората кажется пессимистичным, несмотря на все меры по борьбе с различными экономическими последствиями пандемии коронавируса.

По мнению избирателей, лучшим, то есть самым эффективным министром в действующем правительстве является министр обороны Петер Хультквист. По 5-бальной шкале, его работу респонденты оценили на 3,4. Министр финансов Магдалена Андерссон и премьер-министр Стефан Лёвен повысили свои оценки на 0,4 пункта. Они занимают 2 и 8 места соответственно.

Хуже всех шведские избиратели оценили работу заместителя Лёвена Исабеллы Лёвин — 2,2.

В опросе, проведенном журналистами Aftonbladet и социологами из Demoskop в период с 10 по 17 декабря, приняли участие 1 647 человек. Респондентам предлагалось оценить работу министров по 5-бальной шкале.

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