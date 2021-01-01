Минск, , 15:14 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1939 носителей коронавируса, сообщили 1 января в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в республике зарегистрировали 196 223 инфицированных коронавирусом, 178 102 из которых выздоровели (2955 пациентов за сутки), 1433 — скончались (девять человек за сутки).

За весь период эпидемии в республике провели 4 015 511 тестирований на SARS-CoV-2, 27 091 из которых провели в минувшие сутки.

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Напомним, в предыдущие сутки в республике выявили 1923 новых случая заражения коронавирусом.