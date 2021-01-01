Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Ленинградская область завершила 2020 год небольшим снижением количества суточных случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили 1 января в областном оперштабе, за 31 декабря подтверждено 224 новых случая заражения. С 28 декабря число суточных случаев снизилось с 235 до 224.

Суточные случаи коронавируса в Ленобласти Vk.com/minuscovid_lo

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Наиболее пораженными коронавирусом районами Ленобласти остаются Всеволожский, Гатчинский и Выборгский районы.

Нарастающим итогом за 2020 год в Ленобласти выявлено 24 056 случаев инфицирования. Выздоровели 21 690 человек, в том числе 181 пациента выписали за последние сутки.

В последний день ушедшего года в регионе подтвердили еще 11 летальных исходов от COVID-19. Всего ковид, как основная причина смерти, унёс жизни 265 жителей Ленобласти.

Добавим, что скорую помощь и санитарную авиацию Ленобласти перевели на усиленный режим работы на время праздников. Медицинские учреждения в новогодние каникулы будут работать круглосуточно.

Поликлиники 1, 2 и 7 января закрыты для пациентов. Со 2 января возобновится вызов врача на дом.

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