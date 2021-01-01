Ростов-на-Дону, , 13:44 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё 16 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 января.

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От осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались шесть женщин в возрасте от 54 до 88 лет и десять мужчин в возрасте от 44 до 82 лет. У всех ковид-пациентов имелись хронические заболевания.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 2 тыс. 77 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

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