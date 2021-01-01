Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM За истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 392 жителя Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 января. Это на пять случаев больше, чем в последний день ушедшего 2020 года.

Тест на коронавирус Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Новые случаи заражения SARS-CoV-2 подтверждены в 44 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший рост числа случаев COVID-19 зарегистрирован в Ростове-на-Дону (149), Батайске и Новошахтинске (по 15), Таганроге и Белокалитвинском районе (по 14), Новочеркасске (13). Менее четверти заболевших — люди старше 66 лет, 5,9% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 52 тыс. 43 жителя Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области зарегистрировано ещё 387 случаев COVID-19