Стокгольм, , 14:17 — REGNUM Медицинским работникам и другим лицам, связанным со сферой здравоохранения, должна быть предоставлена возможность вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь. Об этом со ссылкой на заявление председателя правления университетской больницы Сальгренска Густав Йосефсон сообщила газета Aftonbladet.

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Напомним, что согласно плану вакцинации населения, разработанным Агентством общественного здравоохранения, иммунизация в Швеции в первую очередь затронет пожилых людей, проживающим в домах престарелых или получающих помощь соцработников на дому.

Привиться от COVID-19 также смогут их близкие родственники. Ковид-вакцина будет предложена медработникам только на втором этапе вакцинации, который предположительно начнется в феврале.

«Если заразится медперсонал, нам будет сложно оказывать медицинскую помощь. Если мы, не дай Бог, заразимся в отделениях больниц, это будет невыносимая ситуация для и так измотанного медперсонала», — заявил Йосефсон.

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