Волгоград, , 14:05 — REGNUM В первый день 2021 года в Волгоградской области выявлено 276 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на одного больше, чем сутками ранее. Выздоровели ещё 265 человек, шесть скончались.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 35 тыс. 699 случаев заражения инфекции. Завершили лечение выздоровлением 33 тыс. 919 человек.

От осложнений на фоне коронавируса в регионе скончались 464 человека.