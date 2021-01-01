Рязань, , 14:05 — REGNUM В Рязанской области 1 января подтверждено 138 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 148 пациентов, трое скончались.

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В лечебных учреждениях с подтверждённым положительным тестом на коронавирус находятся 543 пациента, из них 34 на ИВЛ. Обще количество выявленных носителей инфекции достигло 18 тыс. 296 человек. Показатель заболеваемости составляет 1636,76 на 100 тыс. населения (по РФ — 2170,08 на 100 тыс. населения). Выздоровели 16 тыс. 764 человека.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё три человека, всего в регионе зарегистрировано 162 летальных исхода.