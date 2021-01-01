Белгород, , 14:04 — REGNUM Восемь детей появились на свет в новогоднюю ночь в областном перинатальном центре Белгорода. Поздравить сотрудников медучреждения и мам приехал 1 января врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новыми жителями Белгородской области стали шесть мальчиков и две девочки. Вячеслав Гладков осмотрел отделение детской реанимации, поздравил дежуривших сотрудников перинатального центра с успешным завершением 2020-го и Новым годом. А также передал подарки для молодых мам.

Белгородский областной перинатальный центр открылся в 2016 году.