Белгород, , 14:03 — REGNUM В Белгородской области 1 января выявлено 190 носителей коронавируса, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. В целом, подтверждено уже более 22 тысяч случаев заражения инфекцией, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 859 человек, в том числе 127 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции 10 тыс. 101 человек. В общей сложности в Белгородской области подтверждено 22 тыс. 007 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 тыс. 270 человек, из которых 170 — выписаны за сутки.

Зарегистрировано четыре летальных исхода — скончались два жителя Старооскольского городского округа 1941 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1937 года рождения и жительница Москвы 1950 года рождения, которые проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы. Всего в регионе зафиксировано 262 смертельных случая.