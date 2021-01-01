Брянск, , 14:02 — REGNUM В первый день 2021 года в Брянской области выявлено 204 носителя коронавируса, что на три больше, чем сутками ранее. Выписаны после лечения 366 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения инфекцией составило 23 тыс. 343. Выздоровели 21 тыс. 566 человек.

За сутки лаборатории проверили 2563 теста, в общей сложности выполнено 371 тыс. 366 исследований.