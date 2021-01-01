Душанбе, , 13:15 — REGNUM Министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода заявил, что в 2021 году может быть снижено количество случаев инфицирования коронавирусом и уже к началу лета новых случаев заражения может не регистрироваться. Соответствующее заявление главы минздрава Таджикикстана было опубликовано 31 декабря в пресс-службе возглавляемого им ведомства.

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Министр отметил, что единственным условием реализации столь оптимистического сценария является «управление пандемией».

«Я не думаю, что число заражений коронавирусом в нашей стране после новогодних праздников увеличится, наоборот, оно уменьшится», — добавил он.

Абдуллозода отметил, что этому могут поспособствовать меры, предпринятые в целях предотвращения распространения коронавируса, такие, как отмена новогодних праздничных мероприятий — елок, корпоративов, светских мероприятий, а также отмена регулярных рейсов и введенные в образовательных, культурных и других учреждениях меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Министр также выразил надежду на то, что вакцинация от коронавируса положительно скажется на эпидемиологической ситуации с SARS-CoV-2. Глава минздрава добавил, что Таджикистан присоединился к международному механизму COVAX, направленному на обеспечение равного доступа к вакцинам от коронавируса для всех стран. Распространение первых партий вакцины в рамках механизма COVAX по его словам начнется к середине 2021 года.