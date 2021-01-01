Ханты-Мансийск, , 12:39 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 1 января сообщает региональный оперативный штаб.

В лаборатории по исследованию на коронавирус Yanao.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 227 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 1 января: Ханты-Мансийск — 41 случай; Сургут — 30; Нефтеюганск — 22; Мегион, Нягань, Нефтеюганский район — по 15; Советский район — 12.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 1 января 41 514 случаев. Излечились 37 963 человека, 544 пациента с COVID-19 скончался (на три человека больше, чем днём ранее).