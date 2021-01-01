Краснодар, , 12:32 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 193 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили 1 января в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 31 декабря, сообщалось о 194 новых носителях.

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«В Краснодаре получено 56 положительных результатов, в Сочи — 46. В Геленджике заболели 13 человек, в Курганинском районе 11, в Темрюкском — 10, в Тимашевском и Ейском районах — по девяти. В Горячем Ключе и Крыловском районе инфекция подтвердилась у шести жителей», — уточнили в оперативном штабе.

С 12 марта 2020 года на территории Кубани подтверждено 27 922 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 783 пациентов. Скончались 946 человек с COVID-19.

На 1 января в стационарах края в тяжёлом состоянии остаются 130 пациентов: 126 человек находятся на ИВЛ, четыре человека — на ЭКМО.