Киев, , 13:14 — REGNUM 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией было зарегистрировано в украинской армии за сутки, сообщили 1 января в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

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26 инфицированных были госпитализированы в медицинские учреждения (25 военнослужащих и один работник ВСУ), 137 инфицированный получает лечение под наблюдением медицинской службы ВСУ (18 из них — работники ВСУ, 119 — военнослужащие).

По состоянию на 1 января в украинской армии коронавирусом инфицированы 1766 человек. С начала пандемии в ВСУ коронавирус побороли 12 360 человек. 38 человек скончались от осложнений болезни, вызванной коронавирусом.

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