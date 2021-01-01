Воронеж, , 12:27 — REGNUM В Воронежской области за сутки подтверждено 384 новых случая заражения коронавируса, данные утром 1 января опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 31 декабря, сообщалось о 379 новых носителях.

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Всего в Воронежской области заражение коронавирусом подтвердилось у 46 589 человек — за весь период пандемии. На 1 января 2021 года выздоровели 43 968, за сутки выписаны 362 человека.

За последние сутки в Воронежской области зарегистрировано четыре новых смерти от COVID-19, всего жертвой коронавируса в регионе стал 1 371 человек.