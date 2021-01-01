Воронеж, , 12:15 — REGNUM Декан математического факультета Воронежского государственного университета, заведующий кафедрой математического анализа, доктор физико-математических наук, профессор Александр Баев скончался 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского госуниверситета. Александру Баеву было 65 лет.

«Это тяжелейшая утрата для всего факультета. Он посвятил нашему университету 48 лет жизни, поступив в 1972 году на математический факультет. После окончания вуза работал в институте экономики при ВГУ, затем преподавателем на кафедре уравнений с частными производными и теории вероятностей. После защиты кандидатской диссертации стал доцентом, работал заместителем декана по вечернему отделению, вплоть до избрания на должность декана математического факультета в 2004 году. На эту должность он переизбирался трижды», — говорится в некрологе, размещенном госуниверситетом.

Это уже вторая потеря вуза за последние дни. 30 декабря в возрасте 76 лет скончался доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры математической физики и информационных технологий Борис Абрамович Зон.