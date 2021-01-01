Минск, , 12:50 — REGNUM В первые часы нового 2021 года в Белоруссии родились 53 малыша — 24 мальчика и 29 девочек, сообщили 1 января в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Первый в 2021 году малыш появился на свет в Витебском областном родильном доме.

«В его документах будет стоять дата и время — 01.01.2021 и 0.01 минута», — говорится в сообщении.

В Витебской области на свет в новогоднюю ночь появились три малыша, в Минске — семь малышей, в Минской области — восемь, в Брестской — десять, в Гродненской — семь, девять малышей появились на свет в Гомельской области, пять — в Могилевской области, пять детей появились на свет в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) «Мать и дитя».

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Как сообщалоИА REGNUM, в Краснодарском крае в новогоднюю ночь родились 112 малышей.