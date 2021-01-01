Севастополь, , 12:07 — REGNUM В Севастополе на 1 января подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города. Сутками ранее, 31 декабря, сообщалось о 85 новых случаях заражения.

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«По состоянию на утро 1 января зарегистрированы 87 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от трёх до 87 лет. 80 человек выписаны после выздоровления. Скончался один человек в возрасте 83 лет», — уточнили в пресс-службе.

За период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус в Севастополе получили 6850 человек, на 1 января выздоровели 6445 человек, 240 пациентов умерли. В стационарах остаётся находится 151 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, — 172.