Краснодар, , 11:59 — REGNUM В Краснодарском крае в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года появились на свет 112 детей, сообщили в пресс-службе администрации края.

46 малышей — в том числе две двойни, 24 девочки и 22 мальчика — родились в Краснодаре.

В 2020 году, по информации пресс-службы, в Краснодарском крае родились 60 210 детей, из них 29 135 девочек и 31 075 мальчиков, в том числе, 767 двоен и пять троен. Более 40% рождений приходится на Краснодар, Сочи и Новороссийск.