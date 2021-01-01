Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление, адресованное жителям Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

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«Пусть наступающий год станет для вас успешным, запомнится творческими свершениями и добрыми делами», — пожелал глава российского государства.

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Ростовской области Василий Голубев, поздравляя земляков с наступающим Новым годом, выразил уверенность, что 2021 год станет годом добрых перемен.

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