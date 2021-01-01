Элиста, , 11:52 — REGNUM 2020 год глава Республики Калмыкия Бату Хасиков назвал годом тяжёлых испытаний как для региона, так и для всей страны, всего мира.

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«Для Калмыкии, для России, да и для всего мира это был год тяжёлых испытаний, в которых, к сожалению, мы понесли потери. Хочу выразить соболезнования тем семьям, кто потерял своих близких в борьбе с COVID-19. Мы скорбим вместе с вами. 2020 год дал примеры настоящего гражданского героизма. Трудности сплотили нас, и нам удалось выстоять, не потерять контроль над ситуацией», — отметил в новогоднем обращении к землякам Хасиков.

Ключевым событием года глава республики назвал принятие правительством России индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии, в рамках реализации которой в течение пяти лет регион получит 5 млрд рублей. В 2020 году властям уже удалось обновить парк коммунальной техники и заменить ветхие лифты в Элисте.