Симферополь, , 11:52 — REGNUM В Республике Крым по данным на утро 1 января подтверждено новых 340 случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Утром 31 декабря сообщалось о 333 новых носителях.

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«За 31 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 340 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 272 выявлены при обращении за медицинской помощью, 68 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

За весь период пандемии в регионе подтверждено 25 527 положительных результатов тестов на коронавирус, выздоровели 20 306 человек. Скончались за сутки восемь пациентов с COVID-19, общее число умерших в Крыму пациентов с подтверждённым заражением — 517 человек.