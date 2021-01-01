Новосибирск, , 11:47 — REGNUM ВНовосибирской области, по данным на сегодня, 1 января, за прошедшие сутки выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 149 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 62 года, 64 года, 70 лет, 82 года и женщины в возрасте 61 год, 71 год. Всего в регионе умерли 974 человека, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 147 человек, на ИВЛ — 24 пациента».

Всего в регионе зарегистрировано 28 037 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1638 детей; 24 240 человек выписаны с выздоровлением (+244 за сутки).