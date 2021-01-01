Новосибирск, , 11:38 — REGNUM В Новосибирской области с 31 декабря по 10 января обращения от новосибирцев принимают «горячие линии» 122 и 112, а также телефон единой регистратуры 124. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«На телефоне 112 будут дежурят медицинские работники. Они дистанционно проконсультируют обратившегося или, если необходимо, оформят вызов скорой помощи или врача поликлиники, — уточнили в ведомстве. — Все дни городская единая регистратура 124 будет записывать на приём к врачу или оформлять вызов врача на дом. К ней подключены все медицинские учреждения региона».

В регионе усилена служба скорой помощи — и выездные бригады, и диспетчерская служба по приёму вызовов.

Поликлиники также будут работать все праздничные. Лаборатории ПЦР-диагностики работают по графику, к ним прикреплены медорганизации. Все стационары работают круглосуточно. Организованы ежедневные телемедицинские консультации через личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг. Продолжают работать волонтеры, студенты медуниверситета и медицинского колледжа.