Элиста, , 11:36 — REGNUM Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний», в рамках которой исполнил новогодние мечты детей.

«Успел немного побыть Дедом Морозом и исполнить 12 заветных желаний. Для меня это большая радость и честь. Нет ничего приятнее и радостнее видеть, когда наши дети счастливы. Пусть эти желания станут основой для дальнейшего уверенного жизненного пути», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Бату Хасиков в рамках акции «Ёлка желаний» вручил новогодние подарки троим детям республики.