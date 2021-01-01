Москва, , 11:29 — REGNUM В Москве за сутки скончался 71 пациент с COVID-19. Об этом сообщили сегодня, 1 января, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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«В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача», — сообщили в штабе.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в Москве от последствий COVID-19 умерли 11 280 человек.

Стоит отметить, что суточный прирост числа выявленных случаев заражения в Москве на протяжении всей пандемии остается выше, чем в любом другом регионе России. На 31 декабря было зарегистрировано 6566 новых случаев заражения за сутки.