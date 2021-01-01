Стокгольм, , 11:29 — REGNUM Несмотря на то, что такие страны, как Израиль и Великобритания, уже вакцинировали сотни тысяч граждан от COVID-19, Ричард Бергстрём, отвечающий за иммунизацию населения Швеции, считает, что работа в Евросоюзе и его стране, в частности, продвигается в соответствии с планом. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Вакцинация от COVID-19, отмечают шведские журналисты, проводится во всем мире, но некоторые страны все опережают других. Например, в Израиле от смертельного заболевания уже вакцинировано более 600 000 человек. Работа также продвигается в Великобритании. К середине декабря в стране было вакцинировано более 130 000 жителей.

«Я не думаю, что в Швеции все проходит медленнее. Стабильные темпы наблюдаются сейчас для всего Евросоюза», — заявил Бергстрём.

В Швеции кампания по вакцинации только началась. Ожидается, что ее темпы будут нарастать после Нового года, когда за одну неделю в страну поставят 80 000 доз вакцины. Затем цифра, вырастет до 200 000 доз.

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