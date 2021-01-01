Новосибирск, , 11:15 — REGNUM Пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин сообщил о своём уходе с поста. Эту должность он занимал с 2005 года, синоптиком он работал с 1963 года.

«Я прибыл после окончания Казанского университета в 1963 году в Новосибирск. Мой стаж в гидрометслужбе западной Сибири в этом году — 57 лет, — рассказал «НГС Новостям» Ягудин. — Сначала я был принят в новосибирское бюро погоды как синоптик, но сменил несколько должностей: был старшим синоптиком, руководителем расчетной группы прогнозов погоды, затем перешёл на работу младшим научным сотрудником, когда был создан новосибирский филиал Гидрометцентра СССР. Потом стал заведующим лаборатории долгосрочных прогнозов погоды. В 1983 году вступил в должность начальника Гидрометцентра и работал до 2005 года. С того момента я стал пресс-секретарем».

Он отметил, что основные причины ухода связаны с состоянием здоровья.

Ренад Ягудин родился в 1940 году, в 1963 году окончил географический факультет Казанского государственного университета по специальности «метеорология». Является кандидатом географических наук, опубликовал около 50 научных и методических работ.

На пенсии Ягудин собирается писать свою биографию.