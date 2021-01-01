Кемерово, , 10:51 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 1 января, за прошедшие сутки выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 138 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

«Новокузнецк — 46, Кемерово — 15, Калтан — девять, Междуреченск — семь, Ленинск-Кузнецкий — шесть, Осинники — шесть, Полысаево — шесть, Юрга — шесть, Прокопьевск — пять, Новокузнецкий МР — пять, Киселевск — пять, Белово — четыре, Краснобродский — четыре, Беловский МР — четыре, Юргинский МО — два, Березовский — два, Гурьевский МО — два, Яшкинский МО — один, Таштагольский МР — один, Промышленновский МО — один», — говорится в оперативном сообщении.

За это же время 192 пациента выздоровели, двое скончались.

Всего в регионе выявлено 26 024 случая заражения коронавирусом, 22 980 человек выздоровели, 470 пациентов скончались.