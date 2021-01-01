Киев, , 10:54 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 9432 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, соответствующие данные были опубликованы 1 января специализированным ресурсом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Общее число выявленных носителей коронавируса на территории страны достигло 1 064 479.

720 009 инфицированных побороли коронавирус за весь период эпидемии. За сутки выздоровели 10 016 носителей SARS-CoV-2.

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18 680 инфицированных коронавирусом скончались от осложнений коронавирусной болезни (147 человек за сутки).

В пятерку регионов, в которых с начала пандемии выявили максимальное число инфицированных вошли: Киев, Одесская, а также Харьковская, Львовская и Киевская области.

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Напомним, ранее украинские специалисты Центра общественного здоровья при минздраве страны сообщили, что на территории страны циркулируют пять мутаций коронавируса SARS-CoV-2.